É importante incluir seguro viagem no planejamento

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 07:13



Para que o sonho se torne realidade, planejar a viagem é essencial. Além de estar preparado para as características do destino, escolher hospedagem de acordo com suas exigências, programar a ida ao aeroporto e preparar a documentação, especialistas indicam a contratação de seguro que possa lhe trazer tranquilidade em caso de imprevisto. E, convenhamos, tudo que o turista menos quer na hora de relaxar é se preocupar.

Para ajudar na escolha de um seguro viagem, o diretor operacional e de produtos do Vital Card, Rafael Turra, elaborou dicas com apontamentos importante de todos os itens que devem ser levados em consideração.

COBERTURA COMPLETA

A assistência médica é a principal preocupação do viajante. Entretanto, o ideal é optar pelo seguro completo, que inclui outras coberturas, como cancelamento de viagem, despesas por atraso de voo e bagagem, entre outros. Além disso, não são cobradas taxas por coberturas adicionais, como práticas de esportes radicais e cuidados com gestantes.

O viajante só precisa escolher o valor de cobertura médica (de US$ 30 mil a US$ 120 mil) no Exterior. Para viagens nacionais, a cobertura vai de R$ 10 mil a R$ 160 mil.

FACILIDADE

Escolha um seguro que seja facilmente acionado. Alguns oferecem até o WhatsApp como canal de comunicação. O reembolso também pode ser feito on-line, sem burocracia. Gastos com medicamentos, por exemplo, podem ser solicitados direto pelo celular, acessando o site e tirando foto das notas, após efetuar a compra.

DIFERENCIAIS

Viajantes com destino aos Estados Unidos ou Europa, por exemplo, podem contar com o serviço de telemedicina, ou seja, atendimento médico a distância. O atendimento é recomendado para casos de indisposição e ocorrências de mal-estar.

CONFIANÇA

Antes de escolher o seguro, pesquise pela reputação da empresa, depoimentos de viajantes, prêmios e rankings.

Os melhores seguros, em geral, são avaliados por passageiros anualmente, e as informações podem ser facilmente encontradas.

Turra lembra que a simples mudanças de rotina e fuso horário podem gerar imprevistos, assim como a alimentação diferente da habitual. Essas são outras razões importantes para avaliar e colocar o seguro viagem no planejamento.