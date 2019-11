Empresa oferece isenção de IOF e parcelamento nos EUA

Anderson Fattori

07/11/2019 | 07:11



Além de passagens mais baratas, a Black Friday também pode trazer outros benefícios aos viajantes. Quem vai aos Estados Unidos, por exemplo, tem oportunidade de economizar com compras parceladas, algo comum para 79% dos brasileiros no mercado interno – segundo pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) –, mas que não conseguem a mesma facilidade de pagamento em lojas norte-americanas, que exigem dinheiro em espécie ou cartão à vista.

A ParceladoUSA (www.parceladousa.com) tem a intenção de solucionar o entrave e permite a quitação em até 12 prestações e sem cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Até o dia 22, a empresa ainda oferece opção de pagamento em três parcelas sem juros para que os clientes aproveitem também a Black Friday dos Estados Unidos.

O e-commerce disponibiliza gift cards de 160 parceiros, como Amazon, Best Buy, Sephora, Nike, Victoria’s Secret e Hollister. Ao adquirir os vale-compras, o consumidor paga na fatura do cartão de crédito do Brasil e desfruta das promoções com vouchers digitais nos estabelecimentos norte-americanos. Além disso, não é cobrado o imposto de operações financeiras de 6,38% nas transações internacionais.

Após a compra dos cards e aprovação pelo banco e/ou cartão de crédito no Brasil, os vouchers podem ser usados tanto em lojas físicas quanto nas on-line, e têm validade de cinco anos. O site da ParceladoUSA e o atendimento por WhatsApp são em português, uma vez que a empresa nasceu para atender a esse público.

Criada em março de 2018 em Orlando, na Flórida, a empresa já atendeu a mais de 20 mil brasileiros interessados em comprar nos Estados Unidos com facilidades de pagamento. Na Black Friday do ano passado, o ticket médio da empresa foi de US$ 455, cerca de 45% maior do que o gasto no varejo norte-americano – US$ 313.29, segundo o National Retail Federation (Federação Nacional do Varejo, em português). Os cards mais vendidos nesse período foram Amazon, Best Buy, BH Photo, New Egg Business, Wal-Mart, Macy’s, Marshalls e Carter’s.

Entre os clientes brasileiros que usaram o serviço em 2018, 38% preferiram de dez a 12 prestações, 20% optaram por cinco a nove pagamentos e 42% diluíram os valores em até quatro vezes.

Com a isenção da taxa de juros em até três parcelas, até o dia 22, a empresa acredita que muitos vão escolher essa opção e garantir os vouchers não apenas para a Black Friday, mas também para os próximos feriados e datas norte-americanas conhecidas mundialmente pelas liquidações no varejo e descontos de até 90%, como Memorial Day, Independence Day e Labor Day.