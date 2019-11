Black Friday, um convite a viajar

Anderson Fattori

Soraia Abreu Pedrozo



07/11/2019 | 07:09



Quem tem datas livres no calendário pode aproveitar bons descontos em viagens com a aproximação da Black Friday, que acontece na última sexta-feira do mês, dia 29, mas que no ramo de turismo é estendida para novembro inteiro. Diariamente, empresas do setor estão disponibilizando descontos que chegam a 60%, tanto em passeios que incluem passagem aérea como em cruzeiros marítimos. Em alguns casos, as ofertas são válidas inclusive para datas comemorativas, a exemplo de Natal, Réveillon, Carnaval e Páscoa.

A agência de reservas on-line Submarino Viagens é uma das participantes da Black Friday e oferece descontos de até 50% em pacotes para destinos nacionais e internacionais, passagens aéreas e reservas de diárias de hospedagem. Um dos destinos mais procurados pelos brasileiros neste período, Nova York, nos Estados Unidos, onde foi criada a Black Friday, está com 40% de desconto no site da agência. No Brasil, um exemplo é a diária no Enotel Convetion, em Porto de Galinhas, que agora custa R$ 1.314 a diária para quatro pessoas em sistema all inclusive (tudo incluído), economia também de 40%.

A CVC oferece até 50% de desconto para o segundo passageiro nos voos fretados e bloqueios da operadora, para embarques de outubro até junho de 2020, incluindo embarques para o período de Natal, Réveillon, Carnaval e Páscoa. Com a promoção, os clientes podem economizar até R$ 1.500 no valor total do pacote.

O pacote de Réveillon para Aracaju (Sergipe), saindo de São Paulo em voo fretado CVC, por exemplo, sai por R$ 5.736 para o casal, já considerando o desconto no aéreo para o segundo passageiro. Neste valor, estão incluídos sete noites de hospedagem com café da manhã em apartamento duplo e bilhetes aéreos ida e volta.

A agência Almundo projeta disponibilizar até 60% de descontos em passagens aéreas nacionais e internacionais, além de descontos em hotéis, pacotes, atividades, produtos Disney, carros e viagens. As ofertas entram no ar no dia 28 deste mês e vão até o dia 1º de dezembro.

Também valem a pena os descontos no preço da cabine no Soberano, da Pullmantur, único navio da temporada a operar em sistema tudo incluído, para saídas específicas como a de Natal e a de Réveillon, com embarque no Porto de Santos. Pela CVC, o valor para duas pessoas, por oito dias, de R$ 9.873 fica por R$ 8.233, com abatimento de 16,6%

A MSC também traz promoções de 50% de desconto no segundo passageiro e o terceiro viaja de graça em seus cruzeiros com embarques em Santos. A bordo do MSC Seaview, o cruzeiro de sete dias com saída em 1º de fevereiro e paradas em Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Ilha Grande e Angra custava, por pessoa, R$ 4.649. Agora, sai a R$ 2.324 para três passageiros.

A Costa oferece descontos de até 30% na reserva de cabines, na categoria basic, para cruzeiros pelo Norte da Europa, Extremo Oriente, Oceano Índico e Maldivas com embarques programados entre novembro de 2019 e maio de 2020. Um exemplo é o trecho que parte de Malé, nas Maldivias, em 8 de fevereiro, e no trajeto de sete dias passa por Colombo (Sri Lanka), Marmagao (Índia) e Mumbai (Índia), O custo original em cabine com varanda é R$ 3.009, mas está saindo por R$ 2.106,30, em dez pagamentos – taxas não estão incluídas.

Quem quiser apenas fugir da rotina sem viajar pode conferir as ofertas do Hotel Grand Hyatt São Paulo, cinco estrelas, que entre os dias 25 de novembro e 2 de dezembro oferece descontos de até 50% em diversos itens, como pacotes de hospedagem, eventos de alimentos e bebidas e sessões no spa. Por exemplo, a diária no pacote romance sai de R$ 978 por R$ 782; a massagem casal com aromaterapia, de R$ 460 por R$ 299.

CUIDADOS

Coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Fipecafi, Estevão Garcia de Oliveira Alexandre orienta que o consumidor pesquise bastante antes de fechar a compra. “É fundamental ir pesquisando bastante e antecipadamente, a fim de comparar valores reais praticados com aqueles com desconto e evitar compras por impulso. Isso porque, às vezes, as empresas divulgam abatimentos inexistentes, e o preço fica até mais alto. Mas existem muitas companhias idôneas e que levam esse período de promoções a sério”, diz.

O site Viajanet dá a dica de criar alertas no site dos seus destinos favoritos, e assim que o preço reduzir será enviado e-mail para avisar. As ofertas serão liberadas no dia 29.

Se conseguir a promoção antes da Black Friday, Alexandre avalia que, se o preço for convidativo, não há por que esperar, até porque o consumidor pode perdê-la. “Mas leia tudo referente à compra. Todas as cláusulas. Verifique se as bagagens estão incluídas no preço das passagens, e se dá para marcar o assento. Quanto ao hotel, confira se é do nível que procurava, se é quarto luxo, por exemplo, e não standard.”

Para o sonho não virar pesadelo, outra dica é colocar na ponta do lápis todos os gastos. Por exemplo, se a viagem for para a Disney, em Orlando, considere o quanto irá desembolsar com o dólar, a fim de não passar ‘perrengue’. Em relação aos ingressos dos parques, o especialista diz que, se comprados antes, têm desconto, e o valor vale a pena mesmo com o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) do cartão de crédito. “Quanto à moeda, dá para comprar um pouco por mês ou tudo de uma vez para já se programar. Considerando o dólar turismo a R$ 4,24, gasto de US$ 5.000 custa R$ 21,2 mil.”