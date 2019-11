1ª edição de campeonato de pipas inscreve até o dia 14

Da Redação



07/11/2019 | 07:00



A Secretaria de Participação e Inclusão Social da Prefeitura de Ribeirão Pires está com inscrições abertas para o 1º Campeonato de Pipas, cujo tema é Liberdade Para voar: Unidos Somos Mais Fortes. Até o dia 14 de novembro, os interessados devem comparecer à sede da Casa da Juventude e Artes Urbanas, localizada na Avenida Santo André, 1.013, Centro Alto, das 8h às 17h.

O evento, que integra as celebrações pelo mês da Consciência Negra, será realizado no dia 17 de novembro, das 9h às 12h, no Mirante Santo Antônio, na Rua Bela Vista, 190, Jardim Mirante.

Moradores de todas as idades podem participar – todos devem levar suas pipas. Menores de 12 anos devem estar acompanhados por responsável. A avaliação será feita por três jurados, que analisarão originalidade, beleza, técnicas em construção e desenvoltura no ar.