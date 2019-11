Carreta da Mamografia está em Diadema e Ribeirão Pires

Da Redação



07/11/2019 | 07:00



Carretas do Programa Mulheres de Peito, da Secretaria do Estado da Saúde, estacionaram em Diadema e Ribeirão Pires nesta semana. O equipamento disponibiliza estrutura para realizar mamografia, ultrassonografia e biópsia e, com isso, identificar precocemente o câncer de mama.

Em Diadema, o veículo ficará até o dia 14 na Praça Lauro Michels, no Centro da cidade. Já em Ribeirão Pires, a carreta está estacionada na Rua João Domingues de Oliveira, altura do número 48, também no Centro.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e, no sábado, das 9h às 13h. São distribuídas 50 senhas na semana e 25 no sábado. Mulheres com idade entre 35 e 49 anos devem levar pedido medido do exame. Já as com 50 anos ou mais precisam apresentar apenas RG e cartão SUS (Sistema Único de Saúde).