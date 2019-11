O centenário de Aron Feldman

Ademir Medici

Nascido no interior do Rio Grande do Sul, em data presumível de 8 de novembro de 1919, mas com registro no cartório de Quatro Irmãos em 15 de dezembro – Aron Feldman é o grande nome do cinema no Grande ABC – sozinho ele ombreia-se ao período áureo da Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

Aron Feldman foi tecnicamente perfeito, mesmo tendo assistido a um primeiro filme quando tinha 16 anos e estava chegando a Bauru. Fotografou, produziu e filmou. Recebeu prêmios nas duas modalidades. Formou os filhos amantes da arte e da resistência social. De tal maneira que o filho Cláudio tem pronta na língua a resposta à indagação que sempre lhe é feita:

- Você escreve com o coração?

- Não, escrevo mais com os olhos, já que o cineasta vive do visual e do concreto.

Pois é este Cláudio Feldman o convidado da semana no programa “Memória na TV”. Autor de 56 livros, Cláudio é quem vende suas produções, num contato direto com o público. Ora nas portas do Teatro Municipal de Santo André, todo sábado no vão gigante do Masp. Seu mais novo livro, “No Oco da Madeira” (Editora Taturana, 2019), é deslumbrante.

Cláudio Feldman fala do pai e da obra do pai. Traz dois curtas-metragens ao programa e coloca conversa em dia. Uma das revelações: ele foi eleito, por unanimidade, para a Academia de Letras de Brasília. Toma posse em março.

CELEBRAÇÕES

Sábado, 8 de novembro – Evento na Casa da Palavra organizado por Diaulas Ulisses, da Escola Livre de Cinema e Vídeo, com a participação de alunos da EMIA Aron Feldman.

2020 – Mesa temática sobre Aron Feldman no 15º Congresso de História do Grande ABC.

CINEMA ALTERNATIVO

No programa “Memória na TV” são mostrados trechos dos filmes “Casqueiro”, de 1966, focalizando a repressão aos meninos que vendiam siri e caranguejo na Via Anchieta (premiado em Fortaleza, no Japão e exibido em universidades americanas) e “O Pacote”, de 1982, focalizando o desemprego no Brasil na época dos chamados “pacotes econômicos”.

ARON FELDMAN

Morreu, fisicamente, em 20 de junho de 1993, aos 74 anos, no mesmo ano em que a filha, a artista plástica Ida Feldman, realizou o documentário “Intimidade de Aron Feldman”.

Por sinal, Ida é autora de uma biografia do pai, maravilhosa, que pode ser vista em “ida feldman tok stok".

