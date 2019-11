Grana será candidato a vereador de Santo André em 2020

Fábio Martins

06/11/2019 | 18:38



O ex-prefeito Carlos Grana, de Santo André, decidiu ser candidato a vereador pelo PT andreense no ano que vem. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6) em entrevista ao Diário. Segundo o petista, a inscrição de sua pré-candidatura deve ser firmada nos próximos dias – o prazo de oficialização termina no dia 29.

“O que mais me motivou foi a definição da candidatura da Bete (Siraque, PT, vereadora), primeira mulher candidata pelo PT (à Prefeitura). Ela tem demonstrado muita disposição (para a empreitada). Posso ajudar com a minha experiência. Não poderia me omitir neste projeto”, considerou o ex-chefe do Executivo.

Ex-presidente da CNM (Confederação Nacional dos Metalúrgicos), Grana se elegeu deputado estadual em 2010, em sua primeira concorrência eleitoral, com 126 mil votos. A votação o cacifou para ser candidato do partido à Prefeitura de Santo André. Ele derrotou o então prefeito Aidan Ravin (Podemos) no segundo turno do pleito. Ficou como chefe do Executivo entre 2013 e 2016, mas perdeu a reeleição para Paulo Serra (PSDB) no último páreo municipal.

“Sou um soldado e quero ajudar no projeto (majoritário) do PT. Até porque consultei muita gente e precisamos de quociente eleitoral para manter ou até ampliar a bancada de vereadores (hoje com cinco nomes na Câmara). Seria uma honra e orgulho ser vereador da cidade”, declarou Grana.

Internamente, a candidatura de Grana é considerada como potencial puxadora de votos, pelo retrospecto eleitoral do ex-prefeito. Outro fator que contribui para aposta em Grana é o fato de ser a primeira eleição sem a possibilidade de coligação proporcional – ou seja, siglas são obrigadas a lançarem chapa própria na busca de espaço no Legislativo.