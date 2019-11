Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 07:00



Espetáculos sobre temas diversos fazem parte da programação da 22ª edição da Mostra de Teatro de Ribeirão Pires. Neste ano, o evento ocorre no Teatro Municipal Euclides Menato (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193. Tel.: 4828-2028), no Centro, tido como o principal ponto cultural da cidade desde os anos 1990, quando foi inaugurado. Todas as apresentações têm entrada gratuita, com os ingressos sendo distribuídos na bilheteria do local com uma hora de antecedência do início de cada peça.

Entre as histórias selecionadas (veja mais ao lado) estão Anamnese, com texto de Samantha Vicentin, Nós, Cromossom(x)s, de Daniela Terehoff, e Quer Café ou Chá, tendo dramaturgia e direção assinados por Elton Modesto. Por causa da pluralidade de assuntos tratados, com dramas e comédias, a classificação etária é diferente entre as atrações.

Parte das peças é encenada por alunos da escola de teatro do município. É o caso de Rosemeire Reghini Vanderlei, 54 anos, que atua em O Anel de Magalão, projeto de Luís Alberto de Abreu e direção de Valéria Jouze, que entra em cartaz hoje à noite e encerra a agenda da mostra. Há quatro anos, ela foi realizar a inscrição da filha na oficina e também resolveu tentar. “Nunca mais abandonei as aulas, mesmo fazendo parte de uma companhia (a Cia. Feijankarroz). Sempre renovamos amizades, trocamos experiências e estudamos o universo teatral”, comenta. “O teatro é libertador. Podemos fazer qualquer coisa e ser qualquer personagem”, emenda, ressaltando que o retorno para o teatro municipal é uma forma de “todos abraçarem mais o projeto teatral local”.

No palco, Rosemeire ajuda a contar história sobre como série de figuras um tanto quanto grotescas corre atrás de anel mágico para se dar bem na vida. Segundo ela, a apresentação é como se fosse um trabalho de conclusão do curso. “Há vários percalços e os problemas surgem ao longo do ano. O caos é meio natural e realizar a peça mostra a força que temos. A mostra representa um pouco dessa dedicação de todos.”