07/11/2019 | 07:00



A agenda da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André abre espaço para celebrar o trabalho do ator, roteirista e cineasta Denoy de Oliveira (1933-1998), cujo aniversário de morte completa 21 anos neste mês.

Hoje, a atração será A Grande Noitada (1997), às 19h30. Após a sessão, haverá bate-papo com a presença de Fernando Cesar de Melo Ambrogi e Maraci Mello, filho e ex-mulher de Oliveira. Amanhã, no mesmo horário, é a vez de O Baiano Fantasma (1984). As exibições são gratuitas e ocorrem na sede da ELCV, na Chácara Pignatari (Av. Utinga, 136), na Vila Metalúrgica.