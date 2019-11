Katie Holmes revela que às vezes se exercita com a filha, Suri: - Não a forço, porque sei que isso é estúpido

06/11/2019 | 17:11



Katie Holmes e a filha, Suri Cruise, são super companheiras, até mesmo quando o assunto é malhação! A atriz deu uma entrevista à revista Shape, e nela falou sobre exercícios, vida saudável e sua relação com a filha, fruto de seu casamento com Tom Cruise.

Katie revelou que se exercita quatro vezes por semana, e às vezes é acompanhada de Suri, de 13 anos de idade.

- Às vezes me exercito com a minha filha. Depende do dia. Temos as nossas rotinas, e ocasionalmente elas se sobrepõem.

A atriz, no entanto, garantiu que não obriga a adolescente a malhar junto com ela:

- Não a forço a se exercitar comigo porque sei que isso é estúpido.

Quanto à sua rotina, Katie, que atualmente está com 40 anos de idade, contou que variedade é a chave de tudo, e que por isso está sempre realizando atividades diferentes, para que não fique entediada.

- Eu gosto de spinning, boxe e yoga, e às vezes eu faço aulas de dança. Tenho a minha própria bicicleta ergométrica, então posso fazer em casa quando preciso acordar bem cedo.

A atriz, que teria terminado recentemente seu relacionamento com Jamie Foxx, também contou que tenta ao máximo ter uma vida saudável, e que muitas vezes isso está ligado a ter um tempo consigo mesma para agradecer pelas coisas boas de sua vida:

É melhor para todos se você cuida de si mesma. Eu tiro 20 minutos de manhã para anotar as coisas pelas quais sou grata e escuto músicas calmas. Eu me dou esse tempo para apenas desfrutar. Dá um bom tom para o meu dia.

Legal, né?