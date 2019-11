Mayra Cardi posa seminua e elogia bumbum de Luísa Sonza: Bunda digna de virar estátua

06/11/2019 | 17:10



Mayra Cardi decidiu dar uma animada nesta quarta-feira, dia 6! A gata usou o seu Instagram para publicar uma foto bastante sexy, em que aparece apenas usando calcinha!

De topless e bumbum empinado, a coach fitness das famosas escreveu na legenda:

Dedico a foto ao momento liberte seu eu que as rainhas deusas do popô Anitta, Luísa Sonza, Lexa e Ludmilla conquistaram com muita garra e personalidade, tirando nós mulheres dos julgamentos, repressão e machismo!, colocou.

Em seguida, foi modesta ao falar dos próprios glúteos:

Minha bunda não é tão poderosa quanto a deusa da Luísa Sonza, que tem uma bunda digna de virar estátua. Mas eu tenho quase 40 anos de idade, né? Então tá valendo, concluiu.

Em poucos minutos, a publicação gerou diversas reações dos internautas:

Eu não me aguentaria com um popô desse, ficaria um nojo, ia me amar, brincou um.

Pra mim é tão impossível um corpo assim que bate até uma depressão, acrescentou outro.