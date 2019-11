Após polêmica, Juliano Cazarré nega ser machista: -Não tenho que pedir desculpas por nada

06/11/2019 | 16:11



Depois de compartilhar um vídeo com uma mensagem polêmica, Juliano Cazarré vem recebendo críticas de todos os lados. Envolvido com declarações consideradas machistas, o ator se justificou durante a coletiva da novela Amor de Mãe, da Rede Globo, por ter dito que é muito prejudicial para os meninos crescer sem uma figura masculina, segundo o portal Extra. Na mesma situação, Cazarré afirmou que mães solteiras são heroínas, mas dificilmente saberão transmitir os valores da masculinidade.

- Tive a sorte de ter mãe por perto... tem o lado de quem fala e o de quem escuta o que quer. Uma polêmica boba. Eu sou pai de três filhos. Se tem uma coisa que eu posso falar com outros homens é sobre masculinidade. Falei: homens, cuidem dos seus filhos, das suas famílias. Isso é o oposto do machismo, que é bater e abandonar mulher e filho, começou.

O ator continuou:

- Sou um cara que assume filho. Falei algo bom, por isso acho que não tenho que pedir desculpas por nada. Mantenho minha posição. Quem quiser ver com olhos neutros, nem digo bons, mas com justiça, vai perceber que em nenhum momento eu falei que homem é melhor do que mulher ou que elas dependem de nós, disse.

Para concluir, Cazarré defendeu a posição de que masculinidade não seria sobre machismo:

- É sobre ter orgulho de ser homem e assumir as responsabilidades que a vida de um homem traz. Quem me conhece sabe que eu não sou machista, só que ficam repetindo essa mentira para ver se vira verdade. Chateia. Essa é uma oportunidade pra eu mostrar o que é ser homem, defendendo minha palavra. Temos que parar de ter medo dos haters, concluiu.

