06/11/2019 | 16:11



Ron Perlman, famoso por interpretar Hellboy no filme de mesmo nome, assinou os papéis de divórcio após 38 anos de casamento com Opal Stone Perlman.

De acordo com o site TMZ, já haviam rumores de uma separação entre os dois, já que no dia 15 de maio de 2019, o ator foi visto aos beijos com Allison Dunbar, sua colega de elenco da série StartUp.

Nos documentos de divórcio obtidos pelo site, o astro afirma que o relacionamento havia chegado ao fim no dia 10 de maio, antes do flagra. Entretanto, na época, muitos especularam sobre uma traição da parte do astro.

Juntos, Ron e Opal possuem dois filhos já adultos.