Kris Jenner faz desabafo sobre rumores envolvendo romance com O. J. Simpson: - É nojento

06/11/2019 | 16:11



O último episódio do reality Keeping Up With The Kardashians trouxe algumas memórias difíceis para Kris Jenner. Segundo informações do site norte-americano People, a matriarca da família Kardashian-Jenner fez um desabafo sobre os rumores envolvendo um romance com O. J. Simpson, ex-jogador de futebol americano que foi acusado - e inocentado - do assassinato de Nicole Brown, ex-esposa dele e melhor amiga de Kris. Este ano, inclusive, marca o aniversário de 25 anos da morte de Nicole.

- Eles [imprensa internacional] inventaram uma história de que eu estava dormindo com O.J.. Esse f****o pedaço de m***a. É realmente meio patético que, quando os rumores começam, a mídia dá vida e fôlego a isso, e bem no aniversário da morte de Nicole. É tão sem gosto e nojento.

A empresária admitiu que se incomoda bastante com esses boatos.

- Depois de 25 anos, você pensaria que não seria nada. É apenas mentira após mentira após mentira após mentira, e é muito para um ser humano aguentar. Eu não aguento mais esses boatos estúpidos de coisas que nunca aconteceram. Eu acho que está realmente errado.

Kris ainda revelou que decidiu processar um veículo por publicar essas falsas informações.

Só acho que é realmente injusto com a família da Nicole, com a minha família, esses rumores estúpidos estarem voando por aí. Está sempre ali embaixo da superfície. Minha equipe decidiu tomar medidas legais porque, de uma vez por todas, tenho que fazer algo a respeito.

E tudo isso só dificulta o processo de lidar com a morte de Nicole.

- Acho que percebi que me apeguei ao lado formal das coisas, em vez de lidar com o lado emocional de mim que sente falta da minha melhor amiga. Há uma parte de mim que fica tão brava que mascara minhas emoções de tristeza. Mas acho que, em vez de focar em algo tão trágico, acho que precisamos apenas ter essas memórias incríveis que tivemos com ela e celebrar tudo isso.

Agora, o foco de Kris é enaltecer a pessoa que Nicole foi.

- É difícil expressar em palavras o quanto sinto falta de alguém que fazia parte das relações da minha vida mais jovem. Nunca subestime o que essa pessoa que você não tem mais significa para sua vida e sua alma. Acho que a maneira como quero me concentrar na vida de Nicole no futuro é apenas para celebrar a linda mulher que ela era.

