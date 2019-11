Rodrigo Simas adora memes sobre affair de Agatha Moreira e Bruno Gissoni

06/11/2019 | 16:11



A trama amorosa de A Dona do Pedaço tem causado algumas confusões! Isso porque Agatha Moreira, que namora Rodrigo Simas, tem tido cenas bem quentes na novela da Globo com Bruno Gissoni - irmão de Rodrigo! Yanna Lavigne, esposa de Bruno, já brincou com a situação, mas agora chegou a vez de Rodrigo abrir o jogo sobre esse... troca troca!

Em entrevista ao TV Fama, o ator começou elogiando a atuação da amada:

- Muito orgulho! Tô acompanhando todo esse sucesso e ajudando um pouco no cansaço porque tá ralando bastante, mas a novela é só sucesso.

Depois, riu da pegação entre os dois cunhados, mas negou que haja desconforto:

- As pessoas acham esquisito, mas tá tudo certo! Tem os memes que ficam fazendo sobre os almoços de família e tal, mas tudo na brincadeira!

Sobre esses memes e brincadeiras, ele ainda afirma que não afeta sua vida:

- Nem um pouco! Quando é respeitoso, é claro.

Menos mal, né?