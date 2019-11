Passagem para a Libertadores vale 15 dias em Tóquio; veja outros destinos

Beatriz Ceschim



07/11/2019 | 18:18

A final da Copa Libertadores da América, campeonato sul-americano de futebol, teve sua sede alterada. A mudança da partida de Santiago, no Chile, para Lima, no Peru, foi feita por causa dos protestos que ocorrem na capital chilena há três semanas. Com essa alteração, os torcedores estão procurando novos meios para ir ao jogo.

Para os flamenguistas que estão em busca de passagens saindo do Rio de Janeiro, com destino à capital peruana, os preços estão incrivelmente altos. Os voos ir na sexta-feira (22/11) que antecede a final e voltar no domingo (24/11) custam a partir de R$ 18.219 (valor pesquisado no Decolar.com, em 06/11/2019).

Por esse preço, é possível visitar diversos lugares pelo mundo. O Rota de Férias separou 20 destinos para conhecer com o valor da passagem para Libertadores (os pacotes apresentados estão disponíveis no Decolar.com). Confira na galeria.