Oddone diz que acordo posterior com Petrobras trouxe mais risco para o leilão

06/11/2019 | 14:21



O diretor-geral da ANP ( Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ), Décio Oddone, admitiu que a compensação que deveria ser dada à Petrobras pelos benefícios que já realizou nos campos da cessão onerosa pode ter afastado as petroleiras do leilão realizado nesta quarta-feira pelo governo.

"Com certeza o acordo posterior com a Petrobras trouxe mais risco para o leilão", disse durante coletiva de imprensa após o certame.

Apesar de ter sido considerado um sucesso pelo executivo, o leilão vendeu apenas dois dos quatro campos ofertados e a única grande compradora foi a Petrobras, que teve parceria apenas para a principal área, Búzios, a mais cara do leilão, com bônus de assinatura de R$ 68,2 bilhões. As chinesas CNOOC e CNODC fizeram parceria com a estatal brasileira, mas ficaram apenas com 5% cada uma.