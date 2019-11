Não há ideia de ter o Coaf 'embaixo do BC' para sempre, diz Campos Neto

06/11/2019 | 14:09



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou nesta quarta-feira, 6, durante audiência pública na Câmara dos Deputados, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pode não ficar dentro da estrutura da instituição para sempre. O Coaf foi recentemente, por meio de medida provisória, transferido do Ministério da Economia para o BC.

"Não há ideia de ter o Coaf embaixo do BC para sempre", afirmou Campos Neto, durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação. "Em alguns países há modelo que deixa o Coaf independente. Acho este modelo bom", afirmou. Ele acrescentou que, em outros países, o equivalente ao Coaf fica sob a estrutura da autoridade monetária. "No banco da Itália, o Coaf está embaixo do banco central", exemplificou.

Campos Neto defendeu ainda que a transferência do Coaf para o BC cumpre o objetivo de isolá-lo de influências políticas.

"O BC não quer absorver o Coaf. Nós vinculamos o Coaf", pontuou Campos Neto, lembrando que o Coaf também é um colegiado, formado por vários servidores.