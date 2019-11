Angelina Jolie revela que Brad Pitt ainda interfere em sua vida

06/11/2019 | 13:10



Angelina Jolie deixou claro que sua beleza apenas aumenta com o passar dos anos. A atriz de 44 anos de idade é capa da nova edição da revista Harper''s Bazaar, dos Estados Unidos, e, além de posar com toda sua elegância, ainda falou sobre sua relação com os filhos e um problema que enfrenta com Brad Pitt, seu ex-marido!

Na entrevista, Angelina confessou que tem vontade de viver em outro país com os seis filhos, Shiloh, Vivienne, Knox, Maddox, Zahara e Pax, porém Brad Pitt a impede:

- Eu adoraria morar no exterior e o farei assim que meus filhos tiverem 18 anos de idade. Agora eu estou tendo que ficar onde o pai deles escolhe morar, afirmou.

Nos últimos anos a atriz enfrentou um longo e complicado divórcio, ficou um período longe das telonas e lidou com problemas de saúde. Em 2013 Angelina passou por uma mastectomia depois de descobrir que tinha 87% de chances de desenvolver câncer de mama. Sobre todos esses acontecimentos, ela revelou:

- Meu corpo passou por muitas coisas na última década, principalmente nos últimos quatro anos, e eu tenho as cicatrizes visíveis e invisíveis para mostrar. As invisíveis são mais difíceis de combater. A vida dá muitas voltas. Às vezes você se machuca, vê aqueles que ama com dor e não pode ser tão livre e aberto quanto seu espírito deseja. Não é novo ou antigo, mas sinto o sangue retornando ao meu corpo.

Ainda assim, a atriz entrega que está procurando se reencontrar como pessoa e afirmou que os filhos também passaram por momentos difíceis, mas que eles a ajudaram muito a dar a volta por cima.

- A parte de nós que é livre, selvagem, aberta e curiosa pode ser fechada pelo resto da vida. Por dor ou sofrimento. Meus filhos conhecem o meu verdadeiro eu, e eles me ajudaram a me encontrar de novo e abraçar isso. Eles sofreram muito e eu aprendo com a força deles. Como pais, nós ensinamos nossos filhos a serem quem eles são e aceitarem aquilo que está em seu coração. Eles querem o mesmo para nós, finalizou.