Redes de esgoto da Avenida Presidente Kennedy serão substituídas e ampliadas

Do Dgabc.com.br



06/11/2019 | 11:37



Nas próximas semanas, a Prefeitura de São Caetano e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental ),darão início às obras de ampliação, recuperação e substituição das redes de esgoto na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula. As intervenções acontecerão gradativamente, com início na Avenida Goiás (em frente ao Corpo de Bombeiros, no Santo Antônio, e término na Rua Arlindo Marchetti, no Boa Vista.

Segundo explica o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB),a cidade cresceu e demanda obras que impactam na qualidade de vida da população e no meio ambiente. “A última intervenção no local aconteceu em 1996, com a canalização do Córrego dos Moinhos, mas a rede de esgoto está obsoleta, com mais de 50 anos de utilização”, destaca Auricchio.

“Precisamos melhorar e modernizar a capacidade da rede de esgoto, além de extinguir as ligações clandestinas existentes. Essa obra é uma garantia de desenvolvimento sustentável e um benefício para o futuro da cidade”, completou o prefeito.

De acordo com o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano, cerca de 82 mil moradores dos bairros Santa Paula, Olímpico, Boa Vista, Barcelona, Santa Maria e Oswaldo Cruz serão beneficiados com as intervenções, que totalizarão mais de 6.000 metros de extensão nas duas pistas da Avenida Presidente Kennedy. “Nosso objetivo é manter a qualidade na prestação dos serviços de saneamento ambiental”, pontuaou Toscano.

“A substituição e ampliação da rede de captação de esgoto eliminarão o problema do mau cheiro, percebido ocasionalmente no local”, acrescenta o superintendente.

O primeiro trecho está previsto para iniciar no final do mês de novembro. As obras terão início na interligação das Avenidas Presidente Kennedy e Goiás e segue até a Rua Piratininga (primeiro no sentido Centro-Bairro e, posteriormente, na faixa do sentido Bairro-Centro). Nos principais cruzamentos será realizado o MND (Método Não Destrutivo), que consiste em intervenções subterrâneas.

Durante o período das obras, a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), atuará para minimizar os impactos no trânsito. Todas as etapas serão previamente comunicadas à população.