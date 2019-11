06/11/2019 | 11:34



O nível de emprego nas montadoras de veículos automotores caiu 0,2% em outubro em relação a setembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que reúne as empresas do setor.

Em outubro último a indústria automobilística empregava 122.724 trabalhadores. Em setembro o total de empregados no setor era de 122.938.

Na comparação com outubro do ano passado, quando as montadoras empregavam 131.374 pessoas, a queda é de 2,8%.