Luana Piovani pede para Pedro Scooby ter filha com Cintia Dicker e fala do relacionamento dele com Anitta

06/11/2019 | 11:11



Todo mundo acompanhou as polêmicas de Luana Piovani e Pedro Scooby nos últimos tempos! O surfista foi casado com a apresentadora e, logo após a separação dos dois, ele engatou um namoro com Anitta que deu o que falar. A atriz vivia comentando o relacionamento do ex e sempre soltava alguma declaração bombástica. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a loira explicou que fazia isso, pois sempre vai ter um grande amor pelo pai de seus três filhos e completou que o atleta é uma das poucas pessoas que mexe com os sentimentos dela e é alguém por quem ela mata e morre.

Piovani explicou que todas as polêmicas não foram por conta da nova parceira de Scooby, e sim, pelas atitudes do surfista, e estava com vontade de poupá-lo de todos os problemas que iriam surgir por isso:

- Naquele momento em que ele estava fazendo cagada atrás de cagada, eu ficava com pena, porque sabia que iriam tirar o escalpe dele. Você quer proteger, mas não consegue porque ele tem que viver aquilo.

Além de tentar proteger o ex, a apresentadora falou que sofreu durante o relacionamento de Scooby com Anitta. Luana contou que o sofrimento não era por si própria, mas na verdade por ver o atleta na situação em que ele estava se enfiando:

- Sofri por ele tomar decisões erradas, por vê-lo jogar a vida dele pela janela. É muito ruim ver a potência do amor, que é essa coisa que dá um troço na gente, sendo mal utilizada. Fiquei com pena. Sabia que em algum momento isso ia acabar, e ele iria se f***r. Espero que numa próxima paixão, ele usufrua da potência do amor para um lado positivo.

Na verdade, essa próxima paixão já chegou! Pedro Scooby está há um tempo com a modelo Cintia Dicker e já fez até sua primeira declaração para ela. Mas ao contrário da vez anterior, Piovani está aprovando esse relacionamento. A atriz gravou uma série de Stories na manhã desta quarta-feira, dia 6, comentando o romance que o ex-marido está vivendo. A estrela de Luana é de Lua revelou que foi ela quem apresentou a ruiva para o surfista há anos atrás, quando eles ainda eram casados. A loira também disse que ela é uma querida e praticamente uma deusa.

Para quem acha que a atriz terá problemas com qualquer mulher que o atleta se relacionar, ela mesma rebate:

- O problema do relacionamento anterior do Pedro, não era a ex-namorada dele. Era o Pedro. O Pedro que estava completamente descompensado. O meu problema nunca é com a outra é com o cara. Não sou daquelas que o cara trai e fica com raiva da outra. Você fica com raiva da pessoa que tinha realmente uma relação com você. Ele é que não estava tendo uma atitude legal. Mas graças a Deus ele está ótimo.

Luana está achando tão ótimo o novo relacionamento de Scooby que já fez até um pedido especial. O surfista publicou uma foto beijando a modelo e a apresentadora fez questão de comentar:

Dá uma irmãzinha ruiva para a Liz. Eita!