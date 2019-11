No MasterChef, Sabrina é eliminada após preparar salada patética e recebe críticas: - Você está perdida

06/11/2019 | 11:11



Os pratos preparados no episódio de MasterChef A Revanche da última terça-feira, dia 5, não agradaram muito o paladar dos jurados. Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin perderam a paciência com alguns dos participantes, eles chegaram a eleger a pior sobremesa da história do reality e chamaram de patética uma salada preparada na prova de eliminação.

O programa começou com uma disputa em equipes. Os cozinheiros tiveram que fazer um prato principal e sobremesa para filhos de imigrantes. Porém, as receitas deveriam conter um ingrediente obrigatório: o café, produto responsável pelo desenvolvimento econômico de São Paulo. Por mais que o time amarelo tenha se dado mal com o prato principal, eles conseguiram se recuperar com a sobremesa que foi muito elogiada pelo jurado francês. Já os outros competidores pecaram no doce ao misturar pêssego laranja e café. Os chefes de cozinha caíram matando em cima deles e Jacquin até soltou:

- Isso parece vômito de um bebê.

De volta ao estúdio, Fábio Nunes, quem preparou a sobremesa, foi mandado direto para a repescagem e a equipe toda ainda ouviu mais criticas sobre o doce apresentado, por mais que Sabrina tentasse defender o que eles fizeram:

- A sobremesa parecia resto de duas sobremesas juntas em um prato. Era horrível, patética, ruim. Se você fala que era muito boa, você precisa treinar o paladar, rebateu Paola.

Jacquin ainda foi além e disse para Fábio que ele ganhou a medalha de pior sobremesa do MasterChef. O restante da equipe amarela se enfrentou em mais uma disputa e eles tiveram que preparar uma receita de massa sem usar carnes. Sabrina levou a pior e foi mandada para a prova de eliminação junto com o outro cozinheiro que já estava na berlinda. No duelo final, os dois se enfrentaram no desafio de preparar dois pratos salgados utilizando mel. Os jurados aconselharam a não preparar uma salada, mas Sabrina não deu ouvidos e fez exatamente isso. A cozinheira ainda foi criticada por Paola:

- A ideia em si é patética, mas você tempera bem as coisas.

Os outros dois jurados também fizeram comentários negativos. Na hora do prato principal, os dois cozinheiros fizeram um salmão. Os jurados concordaram que o peixe acompanhado de arroz com abobrinha de Sabrina era bom, mas acharam a ideia básica e que faltava repertório na participante, que não lembrava nem o tipo de mel escolhido para cozinhar:

- Você está perdida, hein, disse Fogaça.

Sabrina justificou que sua maior dificuldade tinha sido o mercado e poder se organizar para pensar o que cozinhar no pouco tempo e ainda pegar os ingredientes necessários. A competidora acabou levando a pior mesmo assim e deixou o reality, porém saiu da cozinha com elogios. Paolla falou para ela se lembrar de que é uma boa profissional e ainda disse que se ela mesma estivesse no MasterChef se daria mal, pois não sabe trabalhar sem ter tempo para pensar. Jacquin também disse para ela não ficar triste, pois ele conhece a capacidade dela. Ao deixar o programa, Sabrina comentou chorando com a apresentadora, Ana Paula Padrão:

- Eu fico muito triste de não ter conseguido nessa segunda chance. A gente não tem duas chances na vida e eu sinto que eu não aproveitei o meu espaço. Eu sou muito grata, aqui eu tive muita pressão e não soube lidar com isso.