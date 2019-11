Ricardo Boechat é homenageado no Prêmio Comunique-se

06/11/2019 | 11:11



Na noite da última terça-feira (5), rolou o Prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. O evento foi bem emocionante, principalmente por ter feito uma homenagem a Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero em fevereiro desse ano.

A esposa do jornalista, Veruska Boechat, esteve por lá com as filhas, Valentina e Catarina. Além disso, a mãe de Boechat, Merecedez, também foi prestigiar a premiação. Em uma das fotos, as filhas caçulas do jornalista mostraram uma placa feita em homenagem ao pai.

Em determinado momento, os fotógrafos registraram a emoção que a mãe e a viúva de Boechat estavam sentindo quando rolou a grande homenagem.

Veruska não escondeu as lágrimas e nem disfarçou a emoção, usando até mesmo um guardanapo para secar os olhos.