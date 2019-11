Santo André apresenta projeto contra obesidade

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 11:01



A Prefeitura de Santo André apresentou, na manhã desta quarta-feira (6), o lançamento da Organização de Linha de Cuidados do Indivíduo com Sobrepeso e Obesidade da cidade. O objetivo do programa é o de retomar as ações para auxiliar pacientes nessa situação nas UBS (Unidade Básica de Saúde).

Segundo o secretário de saúde, Márcio Chaves, cerca de 200 mil moradores sofrem com obesidade ou sobrepeso e, para diminuir esse número, foi necessário dividir os profissionais da saúde de Santo André em sete grupos, sendo que cada grupo será responsável por cinco unidades básicas. “Entre assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e endocrinologistas, fizemos uma força tarefa para identificar os pacientes que precisam desse tratamento. Cerca de 8.000 consultas foram realizadas para conseguirmos esse mapeamento”, ressalta.

Na ocasião, o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB) ainda observa que a obesidade é a segunda causa de morte em todo País. “Vamos trabalhar com o diagnóstico, ou seja, os cuidados antes que isso se torne uma obesidade ao paciente”, conta.