06/11/2019 | 10:58



A produção de veículos automotores em outubro cresceu 16,6% sobre setembro com a indústria tendo produzido 288,5 mil unidades. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que reúne as empresas do setor.

Na comparação com outubro do ano passado a produção do setor cresceu 9,6% e no acumulado do ano até outubro a produção de veículos automotores cresceu 3,6%, com 2,55 milhões de unidades produzidas.

Vendas

As vendas cresceram 7,9% em outubro ante setembro, mas caiu 0,5% ante outubro do ano passado.

Os licenciamentos atingiram 253,4 mil unidades.

No ano, até outubro, as vendas cresceram 8,7% sobre igual período do ano passado.