Ford Ranger ou Volkswagen Amarok: qual picape desvaloriza menos

06/11/2019 | 10:48

Com quase 10 modelos ofertados no mercado, a categoria de picapes é bastante popular entre os motoristas brasileiros. Por isso, a KBB Brasil, especialista em precificação de automóveis novos e usados, analisou o índice de desvalorização de duas gigantes do segmento: Volkswagen Amarok e Ford Ranger

A Volkswagen Amarok ocupa o primeiro e o último lugar do ranking. A versão CD Highline 3.0 V6 TDI 4×4 é a picape menos desvalorizada do estudo, com redução de 2,21% após um ano de uso. Já o modelo Highline 2.0 TDI 4×4 automático é o que mais desvalorizou, com queda de 10,57% em 12 meses.

Mesmo com uma versão destacada como menos desvalorizada entre todas as versões analisadas, a Volkswagen Amarok tem a maior média ponderada de desvalorização, com 9,8%. Já a Ford Ranger sai na frente, com 9,1% de média.

Na tabela, veja a análise de todas as versões:

Modelo/Versão Taxa de desvalorização após um ano de uso VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 4P CD HIGHLINE 3.0 V6 TDI 4×4 Automático -2,21% FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.2 4×2 Automático -4,07% FORD RANGER Pickup 4P CD XL 2.2 4×4 Mecânico -7,53% FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.2 4×4 Automático -7,54% FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.5 FLEX 4×2 Mecânico -8,16% FORD RANGER Pickup 4P CD XLT 2.5 FLEX 4×2 Mecânico -8,70% FORD RANGER Pickup 4P CD XLT 3.2 TB 4×4 Automático -8,81% FORD RANGER Pickup 4P CD LIMITED 2.5 FLEX 4×2 Mecânico -8,88% FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.2 4×4 Mecânico -9,88% FORD RANGER Pickup 4P CD LIMITED 3.2 TB 4×4 Automático -9,98% VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 4P CD SE 2.0 TDI 4×4 Mecânico -10,37% VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 4P CD HIGHLINE 2.0 TDI 4×4 Automático -10,57%

