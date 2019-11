Earth Lodge, na África do Sul, é opção para quem quer se aventurar na natureza

Redação



06/11/2019 | 10:48

Há quase 20 anos, o Earth Lodge abria suas portas na África do Sul. Ele é um dos quatro lodges do

Integração com a natureza

A proposta de integração ao meio ambiente é um dos grandes destaques. As suítes, que foram renovadas recentemente, contam com materiais, texturas, contrastes e objetos de design selecionados cuidadosamente para criar uma harmonia com a natureza. No lobby de entrada da suíte, por exemplo, há um ambiente com armário de bebidas personalizado e uma mesa de trabalho em madeira, junto a obras de arte originais nas quais estão representadas a fauna e a flora local.

Depois de passar pelo lobby, chega-se à área principal do quarto, onde chama atenção sobre a cabeceira da cama a explosão de pássaros de metal artesanais, que é emoldurada por um mosquiteiro drapeado. Logo em frente, encontra-se um lounge com sofás e almofadas, espaço ideal para um momento de relaxamento. As duas mesas de centro são feitas de aço esculpido e, além de imitar as curvas da região, adicionam um toque africano contemporâneo ao espaço.

Uma das áreas mais impressionantes da suíte é o terraço. Com uma enorme piscina privativa, é ideal para sentar nos sofás, relaxar sob os ventiladores e observar as atividades dos animais na natureza ao redor, contemplando a vida selvagem com muito luxo e privacidade.

Atividades nos safáris

Além de tudo que é possível desfrutar nas suítes, a experiência no Earth Lodge fica ainda mais completa com as saídas para safáris duas vezes ao dia, os tratamentos relaxantes e rejuvenescedores do Amani Spa, a possibilidade de se exercitar em uma academia com vista para a savana e a gastronomia de dar água na boca, que une a tradição local à culinária internacional.

As novas suítes, assim como toda a estadia no Sabi Sabi, buscam levar aos hóspedes uma experiência única e inspiradora, de relaxamento e contato sem igual com a natureza.

Uma imersão nos grandes safáris da África

Conhecidos mundialmente, os safáris da África atraem pessoas do mundo inteiro ao continente. As reservas naturais abrigam animais como elefantes, leopardos, leões, zebras e hipopótamos.