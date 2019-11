As melhores opções de destinos nacionais para curtir o Réveillon

Redação



06/11/2019 | 10:48

O fim de ano é uma ótima época para viajar pelo Brasil. É verão, há muitas festas, os estudantes têm férias e muitos funcionários conseguem uma folga do trabalho. Pensando nisso, a Abreu, empresa de viagem e turismo, preparou uma lista com algumas opções de destinos nacionais para curtir o Réveillon.

Destinos nacionais para curtir o Réveillon

Rio de Janeiro (RJ)

Com uma das mais icônicas queimas de fogos da virada no Brasil, na praia de Copacabana, o Rio de Janeiro é um destino tradicional de Ano Novo. O local tem as facilidades de uma cidade grande, mantendo um clima praiano, com um litoral delicioso e muitas belezas naturais.

Armação dos Búzios (RJ)

A cerca de 175 quilômetros do Rio de Janeiro, Búzios é perfeita para quem gosta de aproveitar muito os dias de sol. Tem diversas opções de praias, com areia branquinha e água cristalina, e uma natureza impressionante, oferecendo uma experiência menos urbana que o Rio.

Guarujá (SP)

Destino ideal para quem não abre mão de pular as sete ondas para começar bem o ano, mas não tem muito tempo para uma viagem mais elaborada e custosa, o Guarujá está a menos de 100 quilômetros da capital paulista, garantindo boas praias e atrações interessantes, como o aquário Acqua Mundo.

Florianópolis (SC)

Florianópolis tem opções para todos os gostos no último dia do ano. Na parte norte, os viajantes podem curtir festas sofisticadas, com comida e bebida à vontade e atrações musicais renomadas.

Na parte sul e leste da ilha, onde estão as praias mais rústicas da cidade, há festas mais alternativas. E para quem busca um pouco mais de sossego, a belíssima Lagoa da Conceição pode ser a melhor pedida.

Porto Seguro (BA)

A Bahia sabe bem como festejar, e isso não é diferente no final do ano. Porto Seguro conta com muita animação nos eventos de Réveillon. A cidade é perfeita para curtir praias lindas e ainda aproveitar a noite de Ano Novo.

Trancoso (BA)

Em Trancoso, os turistas podem aproveitar as belezas naturais da Bahia em pousadas cheias de charme ou hotéis luxuosos. Durante o ano, o local é um destino muito sossegado, mas, no Ano Novo, recebe algumas das melhores festas do país.

Salvador (BA)

Boas energias são garantidas em Salvador e o clima de festa dá as caras em qualquer época do ano. A cidade tem muitas atrações além das praias e restaurantes deliciosos, e há celebrações de fim de ano dos mais variados tipos – das festas mais simples às mais sofisticadas.

Fortaleza (CE)

Passar alguns dias em Fortaleza é a combinação prefeita de dias curtindo sol e mar e noites aproveitando os bares e as baladas animadas, com paradas em restaurantes de dar água na boca. As praias das redondezas não decepcionam e há todo o tipo de evento na virada do ano.

Jericoacoara (CE)

Jericoacoara é um verdadeiro paraíso natural, ótimo para pessoas que querem relaxar e se conectar com a natureza. É uma vila pequena a 280 quilômetros de Fortaleza, onde se leva uma vida simples. No verão, recebe muitas pessoas, e ainda mais na semana de Natal e Ano Novo.

Maceió (AL)

A capital alagoana, Maceió, é como o Caribe brasileiro, com mar azul-turquesa transparente, areia fina e branquinha e piscinas naturais deslumbrantes. Há recifes contornando a maioria das praias, fazendo com que elas sejam rasas e tenham pouquíssimas ondas.

Fernando de Noronha (PE)

Para amantes da natureza, este é o melhor destino da lista. Fernando de Noronha tem algumas das paisagens mais bonitas do Brasil. Fazer mergulho por lá é uma experiência inesquecível, já que a vida marinha é intensa, colorida e vibrante. Para completar, há ótimas festas na virada de ano.

