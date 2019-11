Câmara aprova em 1º turno plano de incentivos fiscais

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



A Câmara de Santo André aprovou ontem, em primeira discussão, projeto do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) que estabelece incentivos fiscais para atrair empresas e gerar mais postos de trabalho, principalmente no denominado eixo Tamanduateí, que envolve a Avenida dos Estados.

A proposta recebeu aval de 17 vereadores – houve uma abstenção, do oposicionista Sargento Lobo (SD). O texto retorna à pauta amanhã, para análise definitiva.

Entre as medidas que o governo pretende adotar com os incentivos fiscais está aplicação de créditos compensatórios, que envolvem isenções e descontos em tributos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), taxas e ISS (Imposto Sobre Serviços) da construção civil. Na visão do Paço, a perspectiva de atração de novos negócios compensaria os abatimentos tributários.