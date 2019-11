Mauá recebe penúltima edição de ação social do Diário sábado

Da Redação



06/11/2019 | 07:00



A EE Professora Mercedes Valentina Giannocario, no Jardim Alto da Boa Vista, em Mauá, recebe, no sábado, a penúltima edição do ano do Diário nos Bairros. Durante o dia – entre 9h e 15h –, a unidade de ensino oferecerá, de forma gratuita, atividades de lazer, cultura, esportes, saúde e serviços à população. O evento contará ainda com sorteios de cestas básicas e ingressos para o cinema.

Na área da saúde, o Instituto Constelação ficará responsável pelos testes de aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Já a Ótica Ultra Visão ofertará exames oftalmológicos e a Dental Plus higiene bucal. Outras opções serão higienização de pele com profissionais da Nemawashi e cortes de cabelo com o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

A população também poderá receber orientações jurídicas com advogados da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e tirar dúvidas com profissionais do Procon.

Para a criançada, o sábado será de diversão. Haverá desde cama elástica e brinquedo inflável e atividades do Programa Escola da Família até contação de história com o Instituto Ensina, oficina de skate com representantes do Jump The Gap Skate Park, de São Bernardo, apresentação de balé com a Cia das Artes Primeiros Passos, de Mauá, e peça teatral da Enel sobre o uso da eletricidade com segurança. Aulas de zumba e ginástica rítmica completam a programação. A unidade de ensino fica na Rua Stevan Gallo, 441.