Moradores vizinhos ao Parque Escola cobram melhorias no equipamento

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



Moradores da Rua Cananeia, no Parque Valparaíso, em Santo André, cobram melhorias no Parque Escola. Os munícipes reclamam de falta de segurança e iluminação, o que restringe o uso do equipamento, principalmente no período noturno. Também pedem a recuperação da pista de corrida e do caminho que dá acesso à UBS (Unidade Básica de Saúde) Valparaíso – na Rua Andradina –, uma vez que o mau estado de conservação e os pedriscos no local têm ocasionado quedas e dificuldade de acesso aos cadeirantes.

Moradora da Rua Cananeia há mais de 50 anos, a dona de casa Maria Regina Mendes, 78 anos, afirmou que já faz dois anos e meio que cobra intervenções da Prefeitura. A munícipe lamentou o estado do parque. Segundo ela, o local “era uma belezura quando foi inaugurado.” A comerciante Regina Elisa Mendes, 55, destacou que no acesso entre a Rua Cananeia e a UBS há uma parte cimentada, mas que mais da metade do percurso é de estrada de terra e pedriscos. Com a chegada do verão e, consequentemente dos temporais, a tendência é a de que apareçam buracos no percurso, dificultando a passagem.

A assistente financeira Vanessa Aurelia de Oliveria, 42, reclamou da falta de iluminação e de segurança nas dependências do espaço público, especialmente ao lado da quadra e na parte próxima à saída da Rua Grã-Bretanha. As moradoras cobraram barreira entre a pista de corrida e uma valeta onde, normalmente, corre a água da chuva. “Sem proteção, qualquer pessoa pode cair aí dentro”, alertou Maria Regina. Recuo no portão do parque, na entrada da Rua Cananeia, também foi reivindicado, com o objetivo de possibilitar que condutores de veículos grandes possam fazer a manobra e não seja preciso entrar no parque.

Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que o Parque Escola passará por ampla revitalização, assim como tem ocorrido em outros equipamentos da cidade, sem informar prazos. A administração destacou que o projeto inclui adequação das pistas de caminhada, bem como melhorias na quadra de esporte e instalação de nova iluminação, pintura do mobiliário, colocação de cimento no trecho que dá acesso à UBS, entre outras benfeitorias.

A administração alegou que os pontos de iluminação do Parque Escola recebem manutenção sempre que necessário, além de rondas constantes da GCM (Guarda Civil Municipal). Quanto ao recuo do portão, a intervenção está em estudo.