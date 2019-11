São Caetano é a terceira cidade a ter biometria facial nos ônibus

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



A frota de ônibus municipais de São Caetano, composta por 48 veículos, conta com sistema de reconhecimento por biometria facial dos passageiros. A tecnologia embarcada foi apresentada na tarde de ontem ao prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), em visita à Vipe (Viação Padre Eustáquio), concessionária responsável pelo transporte público no município.

O prefeito destacou que, além da questão do combate às fraudes dos cartões de idoso e estudantes, por exemplo, a novidade garante mais conforto e comodidade aos usuários. Auricchio também destacou os investimentos que têm sido feitos na renovação da frota, com a compra de dez novos veículos desde 2017, início da atual gestão.

“Com certeza, essa inovação trará mais conforto, agilidade e segurança aos passageiros, fazendo com que tenhamos uma melhor capacidade de deslocamento na nossa cidade”, pontuou o prefeito. A idade média da frota municipal é de cinco anos.

GRANDE ABC

São Caetano é a terceira cidade da região a contar com o sistema de reconhecimento por biometria facial nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo. Em julho de 2018, os veículos de São Bernardo passaram a contar com a tecnologia, sendo a primeira cidade da Região Metropolitana de São Paulo a ter com o sistema. Em agosto de 2018, foi a vez de Diadema passar a usar a funcionalidade. Outras cidades, como Jacareí, no Vale do Paraíba, e Santos e Praia Grande, no Litoral paulista, também utilizam sistemas semelhantes.



INTEGRAÇÃO

Auricchio afirmou que pretende retomar, em breve, junto à STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos) do Estado de São Paulo tratativas sobre a integração tarifária entre os ônibus municipais, que usam o cartão BOM (Bilhete Único Metropolitano), de responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A negociação, segundo Auricchio, foi interrompida com a troca do governo estadual.