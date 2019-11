TIM: lucro líquido soma R$ 687 milhões no 3º trimestre, queda de 48,5%

05/11/2019 | 21:26



A TIM Brasil teve lucro líquido de R$ 687 milhões no terceiro trimestre de 2019, um recuo de 48,5% em relação ao mesmo período de 2018, conforme balanço publicado nesta terça-feira.

A baixa do lucro se deve a uma distorção na base de comparação, pois a TIM apurou um crédito fiscal extraordinário de R$ 950 milhões que fez o seu resultado disparar no balanço referente ao mesmo trimestre do ano passado.

Já o lucro líquido normalizado, que desconsidera esse e outros efeitos, foi de R$ 619 milhões, representando uma alta de 61,4% na mesma base de comparação.

A operadora explicou que as principais alavancas para este desempenho foram o aumento da receita tanto do serviço móvel quanto do fixo, aliado a um forte controle de custos e despesas.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado no terceiro trimestre somou R$ 1,718 bilhão, crescimento de 6,8%. E a receita líquida consolidada totalizou R$ 4,337 bilhões, alta de 2,3%.

A TIM apresentou ainda um fluxo de caixa operacional livre normalizado de R$ 1,091 bilhão no trimestre, alta de 20,1%. O investimento totalizou R$ 924 milhões, um crescimento de 6,7%, voltado principalmente para expansão das redes.

A dívida líquida totalizou R$ 1,933 bilhão, queda de R$ 842 milhões em um ano, devido à amortização de débitos e à melhora da situação do caixa.