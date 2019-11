Consórcio resgata aplicativo para alerta de emergências

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



Visando prevenir acidentes no período de chuvas, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC reativou o Alerta ABC, aplicativo de informações climáticas da região lançado em 2017. A entidade também criou perfis no Facebook (facebook.com.br/cgeabc) e no Twitter (@cge_abc), cujo funcionamento para emissão de alertas durante o verão será de 24 horas. As medidas foram anunciadas ontem durante a 113ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral de prefeitos.

“Esses veículos serão atualizados durante o verão assim que tiver qualquer tipo de alarme”, destacou Paulo Serra (PSDB), presidente da entidade e prefeito de Santo André. “Se chover, ainda mais na quantidade do mês de março (deste ano, quando choveu quase 150 milímetros em apenas três horas na região), é óbvio que vamos ter ocorrências, mesmo que todos os piscinões e toda a limpeza de córregos esteja funcionando 100%. O que podemos melhorar é a informação para preservar vidas e minimizar eventuais prejuízos materiais”, completou.

Em maio, o Diário publicou que o colegiado cogitava cancelar o aplicativo, depois que o contrato com a empresa responsável pelo sistema operacional foi cancelado – o serviço estava inoperante desde dezembro. A retomada da ferramenta foi fruto de esforços do próprio Consórcio, com envolvimento das áreas de comunicação, TI (Tecnologia da Informação) e da diretoria de programas e projetos. Não houve investimento financeiro.

A tecnologia é a principal aposta da região para reduzir o número de vítimas das chuvas de verão – entre janeiro e março deste ano, foram 14 mortes em decorrência de alagamentos ou deslizamentos. Contudo, o GT (Grupo de Trabalho) Gestão Riscos observou que, desde o período, a Defesa Civil das sete cidades passam por capacitação constante. Exemplo é o treinamento das defesas civis da Região Metropolitana do Estado, que participaram de treinamento integrado no dia 26 de outubro, em São Bernardo.

“Tiramos bons frutos daquela chuva extraordinária, no mau sentido, que ocorreu em março. Naquele dia, não tinha nem previsão de chuva, então, foi um grande aprendizado de reação rápida e de melhorar diagnósticos. Todo esse tempo investimos nisso”, explicou Paulo Serra. Desde sexta-feira, está vigorando a Operação Chuvas de Verão da Defesa Civil do Estado, que está monitorando 164 áreas de risco no Grande ABC. A ação vai até 31 de março de 2020.



ORDENS DE SERVIÇO

Durante a reunião, também foram aprovadas duas ordens de serviço. A primeira, trata da elaboração de projeto de micro e macrodrenagem para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, orçada em R$ 2,33 milhões, valor financiado pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Segundo a entidade regional, a concepção tem prazo de nove meses para ser entregue.

A outra autorização assinada pelos prefeitos da região foi a de aprimoramento, complementação e automatização do sistema de monitoramento hidrológico das microbacias hidrográficas do Grande ABC, cujo investimento é de R$ 1,92 milhão. “O projeto segue, justamente, na mesma linha de prevenção de danos causados pelas enchentes”, assinalou o presidente do Consórcio.