Dois momentos da Ford

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



Ao publicar, domingo e segunda-feira, as capas de edições do ‘News Seller’ sobre os Jogos Abertos do Interior de 1959, Memória tinha ao lado a capa hoje reproduzida, sobre o último dia das atividades da Ford em São Bernardo. Sim, uma capa triste, mas que revela toda a sensibilidade da equipe do <CF161>Diário</CF>, valorizando-se a foto de Nario Barbosa.

Ford - Fim. O choro do trabalhador. As linhas resumindo um momento trágico da economia do Grande ABC – e brasileira. Uma peça jornalística que já ganhou o seu prêmio maior: o reconhecimento popular.

Mas, voltemos a 1919. Naquele ano, a Ford Motor Company, praticamente iniciando atividades no Brasil, situava-se no Centro velho de São Paulo, à Rua Florêncio de Abreu, 106-A. E precisava de gente especializada para trabalhar. Onde encontrar, num país ainda prioritariamente agrícola?

A saída foi a formação própria. Daí o anúncio publicado nos jornais da época:

“Precisa-se de homens fortes e sãos para praticarem como mecânicos em fábrica de automóveis. Os que tenham vontade de aprender e trabalhar terão emprego permanente e de futuro. (a) Ford”.

“Aprender e trabalhar”. “Homens fortes e sãos”. “Emprego permanente e de futuro”... Cem anos depois, todos sabem o que aconteceu.

Diário há 30 anos

Domingo, 5 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7215

Meio ambiente – Poluição do ar na região chega ao nível de Cubatão. Em nove dias de 1988, São Bernardo e São Caetano ultrapassaram o padrão de controle da poeira em suspensão no ar, que é no máximo de 80 microgramas por metro cúbico, segundo medições da Cetesb.

Educação – Mauá será o primeiro a municipalizar o ensino, declara o seu prefeito, Amaury Fioravanti.

Ressocialização – APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), de São Bernardo, recupera detentos em cadeia lotada.

Detentos trabalham oito horas por dia num esquema de disciplina militar e acreditam em Deus como salvação para voltar ao convívio social sem mazelas.

Reportagem: Dinilson Vieira.

Em 6 de novembro de...

1934 – Ato municipal isenta do imposto de viação sobre calçamento os prédios e terrenos das ruas do Comércio e José Gallo, no Distrito de Ribeirão Pires. A isenção valerá por seis anos, a partir de 1º de janeiro de 1935.

Nota – A então Prefeitura de São Bernardo iniciava uma obra importante no Centro do então Distrito de Ribeirão Pires.

1954 – Toma posse o primeiro Conselho da Delegacia do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Santo André, durante solenidade realizada na escola Senai, na Rua Bernardino de Campos.

Atlantis, Casa Publicadora Brasileira, Porcelana Real, Kowarick, Fichet, Tognato, Arames Cleide, Tecidos Helvetia, Serraria Sortino e Laníficio Santo André eram algumas das empresas representadas no Conselho.

O Ciesp Santo André abrangia toda a região.

1959 – São Caetano obtém empréstimo de 64,5 milhões de cruzeiros para a execução dos serviços de extensão da rede de água.

Serão beneficiadas as Vilas Barcelona, Ressaca, Santa Maria e adjacentes. Também serão construídos dois reservatórios de água na Vila Santa Maria.

O financiamento vem do governo do Estado, pela Caixa Econômica Estadual.

Nota – Era a água encanada que chegava a vilas hoje promovidas a bairros, e outras – como é o caso da Vila Ressaca – absorvida por bairros como o Barcelona.

Santos do Dia

Bem Aventurada Bárbara Maix (Viena, Áustria, 1818 – Rio de Janeiro, 1873). Fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Jesus. Beatificada em 6 de novembro de 2010, em Porto Alegre.

Nuno de Santa Maria (Portugal, 1360-1431). Carmelita.

LEONARDO DE LIMOGES. Francês. Viveu entre os séculos 5 e 6. Percorria os presídios para levar a palavra divina aos detentos. E orou para que a rainha de Aquitania pudesse dar à luz, após um trabalho de parto que já durava cinco dias. É invocado em favor das parturientes e dos prisioneiros

Hoje

Dia Nacional do Riso

Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 6 de novembro

No Pará, Altamira

No Paraná, Antonina

Em Santa Catarina, Antonio Carlos e Governador Celso Ramos

No Rio Grande do Sul, Arroio do Tigre

No Ceará, Morrinhos

Em Minas Gerais, Poços de Caldas, fundado em 6-11-1872.</CW>

Fonte: IBGE