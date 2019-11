Idosa morre após ser atropelada em São Caetano

Aline Melo



05/11/2019 | 18:47



A aposentada Aldenora Alves, 77 anos, morreu na manhã de hoje (5) após ser atropelada na Avenida Senador Roberto Simonsen, altura do número 304, no Bairro Cerâmica, em São Caetano, por um ônibus intermunicipal da Viação Transbus, de São Bernardo. O caso foi registrado no 1º DP (Fundação) como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa teria tentado embarcar pela porta do meio do coletivo e o condutor, que não foi identificado no documento, não notou e fechou a porta, dando partida no veículo e passando por cima da vítima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a levar a idosa para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São Caetano. Aldenora, que tinha um grave ferimento na perna esquerda, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O Diário não conseguiu contato com responsáveis pela viação de ônibus.