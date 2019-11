Luís Felipe Soares

06/11/2019



A chegada de novembro conta com temática diferenciada dentro do projeto Pontos MIS, voltado a promover a formação de público e a circulação de obras do cinema pelo Estado de São Paulo por meio de parceria entre prefeituras e o MIS (Museu da Imagem e do Som).

E São Bernardo abre agenda com o especial Mês da Consciência Negra, em alusão à data, celebrada no dia 20, que busca destacar a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social.

Hoje, quem entra em cartaz é filme Djon África (2018), co-produção entre Brasil, Portugal e Cabo Verde. O conto gira em torno do jovem Miguel Moreira, rapaz que vive de maneira humilde e, sem conhecer seu pai, escuta que ele pode estar vivendo em área cabo-verdiana. Ele inicia jornada de conexão com as origens ao partir da casa portuguesa atrás do patriarca.

Os diretores João Miller Guerra e Filipa Reis apostam em estilo documentarista para acompanhar a saga do protagonista, revelando mais sobre o sangue de Miguel e seus ancestrais do que propriamente a história do rapaz. Não faltam cenários marcantes nem conteúdo para reflexão.

A sessão gratuita ocorre a partir das 19h, nas instalações da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato (Rua Dr. Fláquer, 26. Tel.: 2630- 5100), no Centro. O espaço cultural da cidade volta a ter cinema com o Pontos MIS em sua agenda no dia 13, no mesmo horário. Na próxima semana, a atração será o longa-metragem Temporada (2018), do diretor André Novais Oliveira.