06/11/2019 | 07:00



Diversos costumes e línguas se encontram em um mesmo evento, o Festival de Cinema no Meio do Mundo, que toma conta da agenda da Fábrica de Cultura de Diadema (Rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135), a partir de hoje, e com programação gratuita que segue até sábado.

O evento realizará mostras competitivas e não competitivas, além de oficinas, debates, exposições e diversas exibições. Quem abre a agenda, a partir das 20h, é a Mostra Animação I. Serão exibidos trabalhos como Tempo Só de Lane Alves, e O Malabarista, de Iuri Moreno. A partir das 21h é a vez da Mostra Brasil I.

Amanhã, uma das opções é a Mostra Internacional, com os filmes Remnants of Love, About My Mother e o alemão Exodus. Sábado terá mesa com o tema Formação de Cinema no ABCD, com o cineasta Diaulas Ullysses, de Diadema. A programação completa pode ser vista no site www.festcimm.com.