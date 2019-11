Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam cachorrinha abandonada na estrada: Bem-vinda, Lasanha!

05/11/2019 | 18:10



Muitos famosos já mostraram ser apoiadores da adoção, pois preferem adquirir um bichinho que foi abandonado do que gastar muito dinheiro para comprar um pet. Esse é o caso de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que levaram para casa uma cachorrinha que foi largada na estrada!

Em seu Instagram, Bruno publicou uma foto do animalzinho, que ainda está toda machucada devido ao tempo em que vivia nas ruas, e se derreteu pela nova filha:

A Casa Ewbank Gagliasso apresenta sua mais nova e ilustre moradora. Senhoras e senhores, com vocês, nossa amada Lasanha! Encontramos essa bebê perdida na estrada, cheia de machucados e muita sarna. Eu e Gio descemos do carro pra resgatá-la e imediatamente nossos corações foram invadidos por muito amor. Agora ela tem um nome, uma casa e uma família. Nos próximos dias a Lasanha vai receber todo tratamento e carinho pra logo logo brincar com nossos outros bebezões. Seja muito bem-vinda, Lasanha! P.S.: Reparem na linguinha da minha filha!

Que amor! Em sua conta na rede social, Giovanna contou que Lasanha já foi examinada e deverá ficar um tempo longe dos outros cachorros, para que eles não peguem sarna.