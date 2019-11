Mayra Cardi revela que marca hora para fazer sexo com Arthur Aguiar: - Tem que ser cronometrado

05/11/2019 | 18:10



Mayra Cardi, esposa do ator e cantor Arthur Aguiar, usou seu Stories do Instagram e surpreendeu a todos ao fazer uma declaração inusitada sobre sua vida íntima!

Postado nessa terça-feira, dia 5, Mayra falava sobre um projeto com os seus seguidores quando perguntou para uma amiga - que estava ao lado - sobre a data que sairia com Arthur. Como resposta, ouviu que o encontro estava marcado para quarta-feira.

Logo em seguida, a coach explicou aos fãs que precisa marcar hora para fazer sexo com o companheiro:

- Que dia que eu vou sair com o Arthur [Aguiar]? Quarta-feira. Eu tenho que marcar dia para dar, literalmente. A correria está tão grande, que o negócio tem que ser cronometrado para ser direito. Aquelas rapidinhas até vai, mas curtir uma noite não está tendo, meu amor, revelou.

A mãe de Sophia desabafou que, com a rotina de cuidados com a filha de um ano de idade, e com os compromissos profissionais, está cada vez mais difícil:

- Depois que você vira mãe e ainda é empresária, isso é evento. Com paz e paciência, é evento. As rapidinhas tomam corpo na nossa vida e passa a ser só rapidinha a vida, garantiu.

Contou que, para funcionar, é necessário planejar antecipadamente:

- Se você não programar o momento, em um hotel? Também não dá, a criança escuta, é um horror. Sexo mudo ninguém merece. Então a gente vai sair na quarta-feira, disse.

Na mesma sequência de vídeos, Mayra afirmou que pretende colocar silicone no começo do ano que vem.

- Eu tenho peito, mas a Sophia dominou, disse Mayra.

Ela também explicou que já queria ter colocado as próteses, mas esperou por conta da filha.

- Ela já está andando com a mãozinha, mas ainda me pede colo. Fico com um pouco de dó. Vou esperar mais um pouquinho, começo do ano, disse.

A life coach disse que vai reunir um grupo de amigas para fazer o procedimento:

- Nós vamos turbinar, né? Eu, Fabi, Vanessa? todo mundo vai botar peitola. Eu tenho peitola, mas Sophia dominou minha peitola, brincou.