Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 06:00



Com seu nome ainda mais em evidência, por conta do sucesso de seu último disco, Acústico MTV, lançado em setembro, o cantor, violonista e compositor brasiliense Tiago Iorc tem agenda marcada em São Paulo e se apresenta no Espaço das Américas, na sexta e sábado, a partir das 23h. As entradas custam de R$ 70 a R$ 320 e podem ser compradas nas bilheterias do local e pelo site www.ticket360.com.br.

O show segue a mesma linha da apresentação registrada para a MTV, em formato acústico. O artista aproveita a oportunidade para mostrar as canções de seu último álbum de estúdio, Reconstrução, com 13 faixas, que foi apresentado ao público de forma inesperada.

Dele saltam composições como Hoje Lembrei do Teu Amor, Deitado Nessa Cama, Fuzuê, Tangerina e Laços, todas parte do setlist dos shows deste fim de semana.

Tiago pincela ainda temas do trabalho anterior, Troco Likes (2015), de onde sai seu maior hit, Amei Te Ver. Outra que não fica de fora da festa é Alexandria.



RETORNO INESPERADO

Tiago Iorc retomou a carreira de forma poderosa. O artista passou quase um ano e meio sem dar notícias, longe até mesmo das redes sociais.

Do nada, em maio, na madrugada de um domingo, sem coletiva de imprensa ou um anúncio oficial, as plataformas digitais foram tomadas pelo disco Reconstrução.



Tiago Iorc – Música. No Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795, em São Paulo. Sexta e sábado, a partir das 23h. Ingr.: R$ R$ 70 a R$ 320 (nas bilheterias e pelo site www.ticket360.com.br).