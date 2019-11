Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



Nova aposta do canal pago Bis, a série Origem Sertaneja estreia na grade da emissora a partir de amanhã, às 23h30. Com oito episódios, o programa tem como sugestão apresentar ao público as músicas e as histórias de novos talentos da música sertaneja.

No primeiro episódio o público poderá acompanhar a rotina da dupla Day e Lara, inclusive seu almoço, onde apresenta as comidas típicas de Goiás. Em seguida será possível ver a rotina delas pela estrada a caminho de um show.

Já no dia 14, o foco é a dupla Humberto e Ronaldo. A série mostra a rotina deles em Goiânia. Os cantores aproveitam para mostrar como é realizada uma sessão de fotos para divulgação de material de trabalho. Nomes como Danilo Bottrel, Thiago Carvalho e a dupla Gabriel Gava também participam.