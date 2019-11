Anitta e Paula Fernandes estão confirmadas no Grammy Latino 2019

05/11/2019 | 17:08



A cantora Anitta é uma das atrações confirmadas para se apresentar na 20ª Entrega Anual de Grammy Latino, marcada para o próximo dia 14, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Paula Fernandes também foi anunciada como uma das artistas que fará a entrega de um dos prêmios da noite. A lista foi atualizada nesta terça-feira, 5, pela organização do prêmio.

Até o momento, as duas são as únicas brasileiras que participarão da premiação.

Os cantores Alejandro Sanz, Pedro Capó, Dimelo Flow, Luis Fonsi, Greeicy e Rosalía também integram o set list da festa de premiação, considerada a mais importante para música latina.

Anitta concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana, com o seu último disco "Kisses". Já Paula Fernandes é uma das indicadas na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com "Hora Certa".

Além dos outros brasileiros indicados em categorias específicas para língua portuguesa, o Brasil também concorre em outras categorias gerais com os artistas Nego do Borel e Criolo, na categoria Melhor Clipe Curto e com o pianista André Marques (Melhor Álbum de Jazz Latino).