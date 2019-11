Filha de Demi Moore teve raiva da mãe quando ela estava grávida de Ashton Kutcher: - Não conseguia lidar com a ideia

05/11/2019 | 17:11



Em sua recente autobiografia, Demi Moore abriu o jogo sobre seu passado e está trazendo à tona vários assuntos polêmicos, como o seu vício em álcool e drogas, além da difícil relação que ela tem com suas três filhas - Rumer, de 31 anos de idade; Scout, de 28 anos de idade; e Tallulah, de 25 anos de idade. Depois de fazer várias revelações sobre si mesma, agora foi a vez da sua filha mais nova, Tallulah, de falar sobre seu passado ligado às drogas.

Durante o programa Red Table Talk, Tallulah destacou que começou a beber aos 14 anos de idade e que seu abuso de drogas aumentou progressivamente depois da overdose da sua mãe, em 2012, segundo o site Radar Online.

Na entrevista, ela comentou sobre uma noite em que chegou a desmaiar depois de misturar diferentes drogas:

- Eu tinha tomado um punhado de codeína e tinha usado bastante cocaína naquela manhã, revelou.

Ela contou também que sua irmã Scout tentou acordá-la, mas que ela permanecia apagada até que, eventualmente, ela acordou chorando histericamente.

- A sensação era como se você só tivesse a morte em seus ossos. Eu não tinha consideração pela minha vida, não tinha cuidado, falou.

Segundo a menina, o momento foi importante para sua vida, já que significou uma mudança. Após o incidente, ela voltou a morar com Demi, com quem ela não falava há mais de três anos. Logo em seguida, Tallulah foi para a recuperação e diz estar sóbria desde 2014.

Tallulah também aproveitou para falar sobre como se sentia intimidada com a força de sua mãe:

- Eu sentia que ela fazia escolhas para segurar algumas coisas, não falava sobre o seu passado e eu acho que isso sempre me fez sentir como se eu estivesse distante dela, contou.

No novo livro, Demi revela o vício em drogas e álcool durante os anos 1980, destacando que chegou a ir para uma clínica de reabilitação em 1984.

Na mesma entrevista, a filha de 31 anos de idade, Rumer, abriu seu coração para falar sobre como se sentiu durante o casamento de Demi com o ator Ashton Kutcher, entre 2005 e 2013.

- Durante muito tempo de sua relação com o Ashton eu estive com raiva porque senti que algo meu havia sido roubado. Quando você quis ter outro bebê e não estava acontecendo, havia muito foco nisso, e a minha conclusão era: bem, nós não somos o suficiente, falou.

Rumer comentou também sobre como a situação foi difícil depois do aborto da mãe.

- Quando eu saí de casa, acho que antes de você sofrer o aborto, eu me perguntava por que você está tão desesperada por ter outro filho. Eu não conseguia lidar com a ideia. Mas depois eu vi essas fotos e meu Deus? Vi como a sua barriga estava grande e como eu fui insensível. Eu nunca pedi desculpas ou perguntei se você estava bem, disse.

Demi sofreu o aborto aos 42 anos de idade, quando estava no sexto mês de sua gravidez com o ex-marido. Ao longo do programa, entretanto, Demi ressaltou como ela e as filhas cultivam um relacionamento mais saudável.