Em A Fazenda 11, Thayse Teixeira chama Andréa Nóbrega de louca e descontrolada e afirma: - Ela foi mentirosa

05/11/2019 | 17:11



A Fazenda 11 continua pegando fogo! Dessa vez, a roça mais recente foi formada por Thayse Teixeira, Andréa Nóbrega e Sabrina Paiva, mas os ânimos não diminuíram após a formação da possível berlinda. Na tarde dessa terça-feira, dia 5, Thayse resolveu desabafar com Lucas Viana sobre Andréa, que protagonizou diversas polêmicas no reality show da TV Record.

- Eu não vou conseguir virar na minha cabeça aquele negócio da Andréa falando: falsa! Cara, isso é muito pesado, começou a peoa.

Lucas concordou e ainda opinou, dizendo que ela xinga todo mundo de falso. Thayse, então, continua:

- Usasse outro argumento, sabendo que eu não sou falsa. E ela mesma sabe. O que eu tenho para falar dela, claro, a gente fica conversando entre si, mas quando chega lá eu falo tudo. E ela mentiu ali. Ela foi mentirosa.

O ex-namorado de Hari Almeida, então, continua apoiando a amiga, afirmando que Andréa não tem credibilidade.

A influencer ainda continua:

- Eu preciso ganhar essa prova [Prova do Fazendeiro]. É uma questão de honra. Se ela não sair eu não entendo mais o que o povo gosta. E se o povo gosta de uma pessoa que tem o jeito dela, então nunca vão gostar de mim, porque eu não tenho coragem de ser desse jeito, não. Arruma briga com todo mundo, fica jogando blasfêmias, palavras mentirosas para as pessoas. Uma mulher me chamar de falsa, cara? Olha para mim! Quem me conhece sabe o quanto eu sou verdadeira. Aí vem para cá para ser chamada por uma louca, descontrolada dessa? A pessoa fica muito mal, não tem como não ficar, não. É pior ouvir isso do que estar na roça, concluiu.

Eita!

Lembrando que a Prova do Fazendeiro acontece nesta terça-feira, dia 5, e salvará apenas uma pessoa, sendo que as outras duas irão disputar a preferência do público e, de quebra, ganhar mais uma chance para continuar na disputa.