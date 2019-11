Desgastado

Márcio Bernardes



05/11/2019 | 16:09



Estava evidente que Fábio Carille não queria ficar mais no Corinthians. Provavelmente ele não jogou toalha porque a multa contratual é de alguns milhões. Deixou o caldo esquentar ainda mais, perdeu sete jogos seguidos, dirigiu um time sem alma e coração. Perdeu o vestiário e sua imagem foi arranhada.

Estava mais do que evidente que enquanto Carille empurrava sem forças esse boeing chamado Corinthians, o presidente também postergava uma decisão que todo mundo sabia qual seria.

Fala-se absurdos dos bastidores corintianos. O vestiário estaria apodrecido. Pobre torcedor que sempre sonha com uma melhora, com uma virada de mesa...

Carille ficará marcado na história do Corinthians por dois motivos, um positivo e outro negativo. A campanha e o título do Brasileiro-17 surpreenderam positivamente. Houve aplausos e consagração. A campanha em 2019 também surpreendeu pelo fraco time, nenhum esquema visível e resultados desastrosos.

Sonho meteórico

Depois de o Palmeiras sofrer para ganhar de 1x0 do Ceará, a torcida foi dormir pensando num fracasso flamenguista contra o Corinthians. A diferença do líder para o vice-líder havia caído para cinco pontos.

Quando a bola rolou no Maracanã percebeu-se que o sonho palmeirense não passaria de um...sonho. Apesar do primeiro gol marcado através de um pênalti polêmico, foi o Flamengo quem mandou no jogo e o resultado de 4x1 poderia ter sido muito maior.

Faltando oito rodadas está cada vez mais claro que o Flamengo levará o título de 2019. A não ser que aconteça uma tragédia.