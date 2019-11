Esperidião Amin: Campos Neto falou em reformular cheque especial

05/11/2019 | 15:22



O senador Esperidião Amin (PP-SC) deixou o almoço com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele afirmou que "Campos Neto sinalizou com a possibilidade de mudança no cheque especial". "Uma das propostas é redesenhar o produto", afirmou.

Amin disse ainda que durante o encontro foram discutidas propostas para aumentar o microcrédito no Brasil.

Esta é a primeira visita de Campos Neto ao Senado desde que, na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa aprovou o nome de Fabio Kanczuk para a diretoria de Política Econômica do BC.

Na ocasião, diversos senadores, incluindo Amin, demonstraram desconforto com as Ações do BC para a redução dos juros ao consumidor e às empresas no Brasil.

Amim chegou inclusive a dizer que não aprovaria nenhuma indicação ao BC no futuro até que a instituição apresentasse resultados concretos.

Questionado se no encontro desta terça ele teria voltado a falar sobre o assunto, Amin afirmou que isso não foi o objetivo da reunião.