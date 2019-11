ILoveIMG e ILovePDF: sites gratuitos permitem editar imagens e PDFs de forma simples e rápida

Sérgio Vinícius



05/11/2019 | 15:18

O site ILoveIMG, irmão do ótimo ILovePDF, realiza por imagens o que seu parente faz por PDFs. Ele permite, gratuitamente, que usuários realizem operações simples diversas com figuras: comprimir, recortar, redimensionar, converter de e para JPG.

Aliás, o próprio ILovePDF merece uma parágrafo sobre seus feitos. O site garante que o usuário faça diversas operações com PDFs. Entre elas, juntar, dividir, comprimir, transformar de ou em Word, Powerpoint, Excel.

Para utilizar o serviços de ambos os sites, basta acessar as respectivas páginas, escolher o que se deseja fazer e pronto. Caso o usuário deseje se registrar, terá mais algumas funções disponíveis (como trabalhar com mais arquivos do que o número padrão ou conexão com https).

Além disso, há alguns planos pagos que oferecem ainda mais recursos – tarefas ilimitadas e interface sem propagandas. Em ambos os sites, os serviços de assinatura começam em R$ 16 mensais.

