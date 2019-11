Club 125: Vespa será apresentada no Salão Duas Rodas

Da Redação



05/11/2019 | 14:18

A Vespa, marca italiana pertencente ao Grupo Piaggio, tem presença confirmada no Salão Duas Rodas 2019. Oevento será realizado entre os dias 19 e 24 de novembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Lançamento da Vespa no Salão Duas Rodas

A fabricante irá apresentar em seu estande a linha 2020 completa e lançar, oficialmente, o seu mais novo modelo: a Vespa Club 125.

A scooter promete ser mais acessível e manter a mesma qualidade da tradicional marca italiana, com suas sete décadas dedicadas na produção de motonetas.

O lançamento chegará ao mercado brasileiro ainda neste ano com o preço estimado na casa de R$ 14.000.

Vespa Club 125

A nova Vespa Club 125 promete conquistar uma parte importante do setor e se tornar porta de entrada para os consumidores que almejam ter um produto Piaggio em sua garagem.

Desenvolvida para deslocamentos urbanos do dia a dia, o lançamento possui motor monocilíndrico de 125 cm³ refrigerado a ar, que alcança potência máxima de 9,5 cv a 7.250 rpm e torque de 9,9 Nm a 6.250 rpm.

O propulsor de três válvulas possui ainda cabeça de cilindro de alumínio, braço oscilante e gerenciamento de tempo variável de faísca.

Vespa no Salão Duas Rodas

Quando: entre os dias 19 e 24 de novembro;

Onde: São Paulo Expo;

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo

Site: www.salaoduasrodas.com.br/pt-br.html



Disponível em quatro cores diferentes – azzuro provenza, maze gray, amarelo brilhante e vermelho brilhante –, a nova Vespa Club 125 mantém o design premium da marca com seus detalhes no acabamento que passam pelos espelhos, frisos laterais, alavancas de freios e rodas de liga leve.

Além disso, o lançamento possui suspensão dianteira de braço único, rodas de 10 polegadas sem câmara de ar e freios a tambor nas duas rodas complementado pelo CBS – Combined Braking System – na traseira, sistema em que os freios dianteiro e traseiro são ativados com um único acionamento.

Oportunidade de conhecer o modelo

Ao longo dos seis dias do Salão Duas Rodas 2019, os visitantes poderão ver de perto o lançamento da Piaggio e tirar todas as suas dúvidas sobre a nova Vespa Club 125. Outros modelos da linha 2020 que estarão em exposição são Vespa Classic VXL 150, Vespa GTS Super 300 e Vespa GTS 300.

Scooters mais charmosas do mundo

Diferentemente das motocicletas tradicionais, as scooters permitem que o condutor posicione as pernas à frente de seu tronco, com os pés apoiados sobre uma plataforma. Esse tipo de veículo, também conhecido como motoneta, ficou famoso graças às marcas Vespa e Lambreta. Normalmente, os modelos têm pinturas em tons vibrantes e visuais retrô. Na galeria, veja algumas das scooters mais charmosas do mundo.

halfrain on Visualhunt.com / CC BY-SA Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay Pixabay